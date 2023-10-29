مدعى الجنائية الدولية: قطاع غزة يشهد جـرائم تشبه معاناة أفغانستان وميانمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 أكتوبر 2023 07:34 مساءً - قال كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن قطاع غزة يشهد جـرائم تشبه معاناة أوكرانيا وأفغانستان وميانمار .

وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلال مؤتمر صحفى، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه لأكثر من عامين نقوم بالعمل في القضية الفلسطينية، ونحاول أن نصل لحلول قدر الإمكان.

وأوضح كريم أحمد خان، أن التحقيق بشأن الأوضاع في فلسطين مهم جدا بالنسبة لنا، لافتا إلى أنه لا يمكن التغاضي عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.