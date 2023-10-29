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"الصحفيين" تنظّم عزاء وتأبين لشهداء الصحافة الفلسطينية وعائلاتهم

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أحمد جودة - القاهرة - أحيت نقابة الصحفيين المصريين، بطولة الزملاء في فلسطين، الذين يصرّون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهني والوطني في نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيوني، وفي ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية، في واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.

وأقامت النقابة تأبين للشهداء الصحفيين الفلسطينيين، وعائلاتهم بعد استشهاد أكثر من 24 صحفيًا، وعشرات من عائلات الزملاء، بينهم 3 من عائلة الزميل وائل الدحدوح، وذلك في السادسة مساء اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023م، في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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