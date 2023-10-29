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أحمد جودة - القاهرة - وزيرا خارجية مصر وإيطاليا يبحثان مستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة (فلسطين الآن تويتر)

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالا هاتفيا، من وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، تناول التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة، حسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزيران تبادلا الرؤى والتقييمات حول ضرورة تغليب مسار التهدئة، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان توفير النفاذ الآمن والمستدام دون عوائق للمساعدات الإنسانية لإنقاذ حياة الفلسطينيين في غزة.

بث مباشر فلسطين اليوم.. الأحداث في قطاع غزة لحظة بلحظة (قناة سكاي نيوز عربية)

مدير مستشفى القدس يدعو لتدخل دولي بعد إنذار بإخلائه

ودعا مدير مستشفى القدس في غزة، يوم الأحد، لضغط دولي لحماية المستشفى بعد انذار إسرائيلي بإخلائه، مؤكدا استحالة إخلائه من المرضى والنازحين.

وأكد بشار مراد، مدير مستشفى القدس في غزة، أنه لا يمكن إخلاء المستشفى بسبب عدم وجود طرق للنزوح.

وفلت مراد إلى أن المستشفى تعرض "لدمار جزئي"، بعد الغارات الإسرائيلية في محيطه، وأن استهداف المستشفى سيعرض النازحين داخله لخطر الموت، مطالبًا في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، بحماية المستشفى من "أي استهداف إسرائيلي".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال الأحد، إن التقارير التي ذكرت أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور "مثيرة للقلق البالغ".

وكتب أدهانوم غيبريسوس على منصة التواصل الاجتماعي إكس "تقرير الهلال الأحمر الفلسطيني عن تحذيرات بإخلاء مستشفى القدس في غزة مثير للقلق البالغ.

وأضاف "نشدد على أن من المستحيل إخلاء مستشفيات مليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر".

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت، في وقت سابق اليوم الأحد، إنها تلقت تهديدات شديدة اللهجة من القوات الإسرائيلية بـ "الإخلاء الفوري لمستشفى القدس" في قطاع غزة "كونه سيتم قصفه".

وأضافت الجمعية، في بيان لها، إنه منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى إلى تدمير بعض المباني المحيطة به في محيط 50 مترا.