نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين المصريين: 45 زميلًا فلسطينيًا استشهدوا بنيران القصف في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن أعداد الزملاء الذين استشهدوا تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى، والذي بلغ عددهم 45 صحفيًا حتى الآن.

وأضاف خلال حفل تأبين نقابة الصحفيين المصرية لشهداء الصحافة الفلسطينية، المقام مساء اليوم الأحد، أنه دعا لهذا اليوم بعد استشهاد أسرة الصحفي وائل الدحدوح،لافتا إلي أن “الدحدوح” مثله مثل الكثيرون يقفوا أمام طغيان الاحتلال الإسرائيلي، يدفعون ثمن حريتهم، ويحمون مستقبلهم وليس وطنهم فقط.

وتابع:" نحن نراهن علي ضمير الشعوب في القضية الفلسطينية، لافتا إلي استهداف عائلة الصحفيين، لم يتوقف، حيث تم تدمير عشرات منازل الصحفيين في محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لمنع نقل الحقيقة.

و تحيى نقابة الصحفيين المصريين بطولة الزملاء فى فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهنى والوطنى فى نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى، وفى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية فى واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.