نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقفة صامتة بالشموع للصحفيين المصريين للتضامن مع الزملاء في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّم عدد من الصحفيين المصريين، وقفة تضامنية صامتة بالشموع، على سُلم النقابة، تضامنًا مع الزملاء الفلسطينيين في غزة، بعد استشهاد العشرات منهم، وإصابة آخرين، واستهداف عائلاتهم، كان آخرها عائلة الزميل وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة.

وتضامن الصحفيون خلال وقفتهم، مع الأشقاء في غزة، ضد جرائم الكيان الصهيوني، وما يقوم به بحق المدنيين من جرائم حرب غير مسبوقة.

وكانت قد أحيت نقابة الصحفيين المصريين، بطولة الزملاء في فلسطين، الذين يصرّون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهني والوطني في نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيوني، وفي ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية، في واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.

وأقامت النقابة تأبين للشهداء الصحفيين الفلسطينيين، وعائلاتهم بعد استشهاد أكثر من 24 صحفيًا، وعشرات من عائلات الزملاء، بينهم 3 من عائلة الزميل وائل الدحدوح، وذلك في السادسة مساء اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023م، في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

IMG_0452

IMG_0453

IMG_0448

IMG_0446

IMG_0445

IMG_0433

IMG_0435