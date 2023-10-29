نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار فعاليات الجمعيات العمومية بمراكز شباب الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انعقدت فعاليات الجمعية العمومية العادية لمركز شباب إمبابة التابع لإدارة شباب شمال بالجيزة، بحضور عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب، وهاله عبدالقادر مديرة إدارة الهيئات .

وبدأت الجمعية العمومية العادية بالإنعقاد في تمام الساعة التاسعة صباحًا وانتهت في تمام السابعة مساءً.

يأتي ذلك بإشراف من اللجنة العليا برئاسة الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وعادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب وهالة عبدالقادر مديرة إدارة الهيئات، نسرين علي مديرة إدارة شباب شمال ،د. سماح عبده سليمان، خالد محمد عزمي مسئولي إدارة الهيئات بالمديرية، محمد مصطفى إدارة الشئون القانونية، نهاد يوسف مسئولة الهيئات بالإدارة الفرعية.

الجدير بالذكر ان الجمعية العمومية لمركز شباب إمبابة تتضمن بند مناقشة الميزانية والحساب الختامي وفق الإجراءات القانونية الصحيحة

،كما أن الجمعيات العمومية تتم بمتابعه من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث يحرص سيادته على التوجيه إلى إتباع الضوابط والتعليمات وكذا تدقيق الاجراءات الخاصة بتنفيذ كافة الجمعيات العمومية في الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

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