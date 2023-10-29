نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يلتقي نائبة وزير الموارد المائية الصينية على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع تشو تشنغ كينغ نائبة وزير الموارد المائية الصينية، وذلك على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء نائبة وزير الموارد المائية الصينية، والمشاركة البارزة للوفد الصيني في فعاليات الأسبوع بوفد كبير وهذا يدل على الحرص على تعميق العلاقات بين البلدين وخاصة في مجال المياه، مؤكدا على رغبة مصر في تعزيز التعاون مع الجانب الصيني خلال الفترة القادمة.

وأشار الدكتور سويلم لمبادرة AWARe والتي توفر منصة للمجتمع الدولي لصياغة إجراءات ملموسة على أرض الواقع لتعزيز القدرة على الصمود في مجال المياه، وتتيح فرصة لتبادل المعرفة العالمية ومعالجة متطلبات واحتياجات التنمية لأقل البلدان نموا وخاصة بالقارة الأفريقية في مختلف مجالات المياه والمناخ.

وأضاف أنه يمكن للصين أن يكون لها دور رائد خلال مؤتمر Cop28 لدعم مبادرة AWARe من خلال تقديم المساعدة الفنية وتنظيم دورات تدريبية في "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخ" في مصر، بما يسهم في تعزيز العلاقات الأفريقية الصينية.

وقال إنه تم التباحث حول تعزيز التعاون بين البلدين من خلال تفعيل وتحديث مذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية الموقعة بين البلدين، ووضع آلية لتبادل الخبرات في مجال المياه والتعامل مع شح المياه وإدارة الجفاف والتعامل مع السيول، والتوسع في مجال البحث العلمي من خلال الاعتماد على الإمكانيات المتميزة بالمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة.