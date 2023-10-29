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القاهرة الإخبارية: 47 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 أكتوبر 2023 11:35 مساءً - أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن 47 شاحنة مساعدات دخلت اليوم عبر معبر رفح إلى قطاع غزة.

وفى وقت سابق أكد السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة:، أن الجامعة العربية حريصة على عدم تفاقم الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: سنناقش في جلسة مجلس الأمن غدا قرارات بشأن تداعيات الأوضاع في قطاع غزة.

وتابع السفير ماجد عبد الفتاح :"اتخذنا إجراءات رسمية بشأن عقد قمة عربية طارئة بناء على طلب من الجانب الفلسطيني، وجهود مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء هيكل أو جهاز ينسق مع اللجنة الرباعية الدولية حول الأوضاع في غزة".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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