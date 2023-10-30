نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - سعر الدولار اليوم استقر في البنوك المصرية اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن سعر الدولار اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023، في مصر، كما نستعرض سعر الدولار اليوم بالبنوك العاملة في مصر حسب آخر تحديثات للمواقع الرسمية لها، وسعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
تذبذب بشكل كبير في السوق السوداء في مصر في سعر الدولار مقابل الجنيه حيث اهتز عرش السوق السوداء بالدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023، وترواح ما بين 44 جنيه حتى 48 جنيه.
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