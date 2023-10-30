وزارة الأوقاف تعلن عن 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن (10) قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة (3/ 11/ 2023م) بعنوان: (الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية ).

وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق الجمعة القادمة (3/ 11/ 2023م) عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، وذلك على النحو التالي: