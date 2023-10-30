نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسس "أمهات مصر": الهالوين لا يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، سؤالا لأولياء الأمور، تضمن: “هل حضراتكم مع أو ضد احتفال بعض المدارس بالهالوين مع ذكر السبب؟”.

وانهالت التعليقات علي المنشور في صفحة الاتحاد والائتلاف، حيث قالت ولي أمر: "عيد الهالوين من العادات الغربية التي لا يوجد لها أصل في الدين الإسلامي، بل ومن الأعياد التي لا علاقة لها بأصولنا الشرقية، ولا يوجد في التراث الإسلامي ما يسمح للمسلمين بالاحتفال به، بالتالي هو من أعياد الغرب والغير مألوفة للشرقيين "، وأضافت أخري: " انا مقيمه في أمريكا وعارفه إنه عيد الشياطين وشايفه إنه تقليد للأجانب ملوش لازمه لا يناسب عادتنا المصرية أو عقيدتنا".

وذكرت ولي أمر أخري: " عادات وتقاليد غربيه ليس من عاداتنا ولا تقاليدنا،كلها حاجات غلط ليس منها إلا البعد عن عادتنا الجميلة وخلق جيل بعيد عن كل ما هو جميل"، وتابعت أخري:" ضد طبعا هذا ليس من عاداتنا أو تقاليدنا وأصولها عبادات وثنية وشعوذة".

ومن جانبها، قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أن الاحتفال بالهالوين الذي يتم في بعض المدارس كل عام في نفس التوقيت، بعيد كل البعد عن عاداتنا ومجتمعنا العربي، مستطردة: " مش كل حاجة ناخدها من الغرب ونقلدها دون تفكير ولا وعى، احنا بنأخد اللي يناسبنا ويتماشى مع مجتمعنا، وكمان يضيف لينا، بلاش يبقا عندنا عقدة الخواجة".

و أضافت عبير، أن الاحتفال بالهالوين يحتاج النظر من قبل المدارس التي تنظمها كل عام، وخاصة بعد ما تم من تجاوزات مؤخرا في أحدي حفلات المدارس الدولية، بالاضافة إلي الظروف التي يمر بها أشقائنا الفلسطينيين، مع الرقابة والمتابعة من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمثل هذه الاحتفالات".