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أحمد جودة - القاهرة -

بيت الزكاة والصدقات المصري.. 9 سنوات من السند والدعم لكافة الفئات، صدر القانون رقم القانون رقم (123) لسنة 2014 بإنشاء “بيت الزكاة والصدقات المصري” في 14 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 9 سبتمبر 2014 م، وله شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر

حدد القانون أهداف البيت وعلى وجه الخصوص صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعا، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، كما حدد القانون موارد البيت، ومنها على وجه الخصوص أموال الزكاة التي تقدم طوعا من الأفراد أو غيرهم، وكذلك الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت ويقبلها مجلس أمناء البيت.

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يهدف بيت الزكاة والصدقات إلى صرف أموال الزكاة فى وجوهها المقررة شرعًا وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات الخيرية فى أعمال البر والتوعية بفريضة الزكاة ودورها فى تنمية المجتمع.

بث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

كما أن أموال الزكاة التى تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم.

الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى يتلقاها البيت ويقبلها مجلس أمناء البيت.



الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

المهندس/ إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق

الدكتور /اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكادمية العربية للنقل البحري

الدكتورة/سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سابقا

الدكتور/ شوقي علام مفتي الجمهورية

الدكتورة / شيرين الشواربي أستاذة الاقتصاد بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة

المهندس / عاطف أحمد حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق

المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس المحكمة الدستورية الأسبق

الدكتور / فاروق عبدالباقي العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق

السفيرة / فايزة أبو النجا مستشار السيد رئيس الجهمورية للأمن القومي

الدكتور / محمد أحمد على سلطان محافظ الأسكندرية الأسبق

الأستاذ / محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية

الدكتور / محمد مصطفى عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

الدكتور / مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية بالبحرين

الأستاذ / نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق عضو هيئة كبار العلماء

الأستاذ / هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري

الأستاذ / وزير الاوقاف الكويتي بصفته



برامج بيت الزكاة والصدقات المصري

1/ برنامج سند (دعم نقدي شهري)

يندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين ويهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياه وتحمل أعبائها، وقد بنى بيت الزكاة والصدقات المصري على هذه الشريحة من المجتمع لإيمانه بحاجتها الماسة إلى مد يد العون والمساعدة.



2/ برنامج سند

يهدف إلى:

مساعدة الحالات غير القادرة على تدبير شؤون حياتها من الخدمات التى يقدمها بيت الزكاة والصدقات المصري ولم،تستطع تدبيرها مــــن أى جهات اخرى

رفع المعاناة عن غير القادرين، سعيا إلى مجتمع يسوده الطمأنينة والكرامة.

محاور البرنامج:

يقدم بيت الزكاة تلك الخدمة في صورة مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين يفتقرون إلى الايفاء بمتطلبات الحياة المعيشية، ومنعتها ضغوط الحياة من الإيفاء والتكفل بتدبير شؤون حياتها. وكذلك من لم يستطع تلقى ذات الخدمة من الهيئات والجهات المعنية أو توافر تلك الخدمة بذات الجهات مع تعذر تقديمها أو جزء منها.

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3/ برنامج رحمة (لكفالة اليتيم)

يندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين ويهدف إلى رعاية الأيتام ودعمهم ماديًا ومعنويًا، وذلك اقتداء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين" وأشار بالسبابة والوسطى وقد جاء اهتمام بيت الزكاة والصدقات المصري بهذه الشريحة من المجتمع لإيمانه بحاجتهم الماسة إلى العديد من الاحتياجات المادية والمعنوية، مما استدعى وضع آلية لهذه الفئة يراعى فيها تيسير وتسهيل الاجراءات المتبعة في تقديم الطلب والبحث الاجتماعي واستلام المساعدات، وتم تحديد الضوابط اللازمة في البحث والصرف ليكون دليلا للباحث المختص عند دراسة الحالة، وتحديد المستندات الواجب توافرها وأسلوب التعامل مع هذه الفئة لرفع المعاناة عنها

يهداف البرنامج إلى:

دمج اليتيم في المجتمع.

المساهمة في مشاركة اليتيم معنويا وتلبية احتياجاته المعيشية.

العمل على توفير مصدر رزق يؤمن الحياة الكريمة لأسرة اليتيم.

المساهمة في إتاحة الحياة الكريمة للمستحقين للمال الزكوى.

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4/ برنامج صحة (خدمات صحية وعلاجية) لرعاية المرضى

يندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين ويهدف إلى مد ي…

: بيت الزكاة والصدقات يقبل كل أنواع التبرعات، المادية والعينية بشرط أن تكون غير مستعملة

لأنه من توجيهات الإمام الأكبر أن تكون الملابس المرسلة للأيتام والفقراء علي مستوى محترم حتى لا يعتبر (منة) تؤذيهم نفسيا.

وبالفعل التبرعات بتكون من مصانع أو من افراد يقوموا بالاتصال عن المقاسات المطلوبة وفعلا لشراء ملابس جديدة وعلي مستوى عالي.

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بيت الزكاة والصدقات خصص منفذ لاستقبال الحالات واستلام الطلبات وتحويلها للفحص والباحثين للتواصل مع الحالات وفي حال التأكد من استحقاقها يتم تأكيد الطلب والتعامل معه باقصي سرعة

: المستندات

طلب بنوعية الخدمة سواء علاجية أو إعانة شهرية أو تثقيف منزل أو عمل وصلات مياه أو مساعدة في تجهيز الفتيات اليتيمات غير القادرات وغيرها.

صورة البطاقة الشخصية

برنت تأميني للتأكد من نه مستحق وليس لديه دخل ثابت أو أن الدخل لا يكفي

وكانت أخر حملات بيت الزكاة والصدقات في الأيام الماضية "أغيثوا غزة" لدعم شعب فلسطين من خلال توجيهه الإمام الأكبر شيخ الأزهر أ.د أحمد الطيب التي حملت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»؛ لدعم أهلنا في قطاع غزة وفلسطين، الذين يتعرضون للعدوان الصهيوني الغاشم على مدار عدة أيام ومازال مستمر حتى الأن، وبالفعل أرسل بيت الزكاة 18 شاحنة لمعبر رفح محملة بمساعدات طبية وغذائية ومستلزمات الأطفال الرضع لدعم الشعب الفلسطيني.

موقع بيت الزكاة والصدقات المصري بالقاهرة

يستغل بيت الزكاة جزء من الدور الثالث بمبنى المشيخه لحين الانتهاء من انشاء مبنى خاص ببيت الزكاة داخل حرم مشيخة الازهر، تم تخصيص الارض له من قبل المجلس الأعلي للازهر.

كما يوجد فروع له في عدد من المحافظات مثل الإسكندرية أسيوط الاقصر، وحاليا يتم الاستعداد لافتتاح فروع أخرى في نحو ٨ فروع جديدة بالمحافظات وجاري العمل والبحث ليكون لبيت الزكاة فرع فيها.

ويمكن لأي شخص معرفة أماكن بيت الزكاة والصدقات من خلال الموقع الالكترونى وصفحات التواصل الاجتماعي أو الاتصال على الرقم الساخن 15111.

https://www.baitzakat.org.eg/

شاحنة بيت الزكاة والصدقات لإغاثة غزة

جانب من معارض بيت الزكاة

دكتور سحر نصر المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات من أمام معبر رفح لإيصال المساعدات الاغاثية لأهالي غزة

بيت الزكاة والصدقات

أثناء توزيع المستلزمات المدرسية