نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطرق والكباري: فتح طريق "شرم الشيخ - دهب" بعد أزمة السيول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، فتح طريق شرم الشيخ/ دهب لحركة السير بدءا من الساعة 22:00 مساء الأحد الموافق 10/29/ 2023.

كما تم عمل تحويلات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور جنوب سيناء كالتالي:

١- تحويل الاتجاه من شرم الشيخ إلى دهب من كم ٢٣ إلى كم ٤٠ في الاتجاه المعاكس.

٢- تحويل الاتجاه من دهب إلى شرم الشيخ من كم ٦٠ إلى كم ٥٣ في الاتجاه المعاكس، وذلك لحين الانتهاء من الاجراءات الخاصة بتأمين وسلامة حركة السير بالطريق.

كما أشارت الهيئة إلى أن باقي المسافات من الطريق تعمل بصورة جيدة.

غلق طريق شرم الشيخ دهب

جدير بالذكر أنه كان قد تم غلق

طريق (شرم الشيخ /دهب) في المسافة من كم 16 حتى كم 35 من دهب الساعة 16.15 عصر أمس الأحد في الاتجاهين بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

جاء ذلك لحدوث سيول على الطريق وللحفاظ على أرواح المواطنين، كما دفعت الهيئة بطاقم من المهندسين والمعدات لرفع الإطماءات من على جانبي في هذه المسافة.