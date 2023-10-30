نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير طاقة: الأمن المائي يمثل تحديا كبيرا بسبب النمو السكاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور جواد الخراز المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة "RCREEE" إن الأمن المائي يمثل تحديا كبيرا على المستوى العالمي والمنطقة العربية نتيجة النمو السكاني المتزايد، والتغيرات المناخية ومنها على سبيل المثال موجات الجفاف والظواهر الجوية المتطرفة الأخرى.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "دعم الفوائد المشتركة لإجراءات التكيف مع إدارة المياه والنمو الاقتصادي" اليوم الإثنين، ضمن فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأشار الخراز إلى أنه فيما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية يجب بناء القدرات لمواجهة هذه التغيرات واستخدام التكنولوجيا في الزراعة على سبيل المثال، بالإضافة إلى أن الاستثمار في المياه يجب أن يخطط له بشكل جيد، فضلا عن أهمية وجود خطة للتنمية للتكيف مع الظروف المناخية الراهنة.

وأضاف أن هناك نقصا في المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها، فأحيانا لا يتم رصد البيانات بشكل دقيق.. مشيرا إلى ضرورة التركيز على تحقيق المنافع البيئية المشتركة، ومجابهة التحديات المتعلقة بالمياه، وتطبيق سياسات الحوكمة والبحوث والابتكارات.

كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت أمس الأحد، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.