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محافظة الجيزة: رفع 2300 حالة تعديات محال ومقاهي وغلق سنتر للدروس الخصوصية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع 2300 حالة تعديات محال ومقاهي وغلق سنتر للدروس الخصوصية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وترشيد إستهلاك الطاقة. 
وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام بتوجيه عدد من الحملات لرصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع. 
وقد أسفرت الحملات عن رفع 2300 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهى والكافيهات شملت ( معدات، إستاندات، كراسى، شاشات عرض، شيش، فتارين).
كما تضمنت المضبوطات عدد من التروسيكلات والدراجات البخارية لمخالفتها قواعد المرور، وذلك لإعادة الانسيابية المرورية بشوارع القطاع.
وشدد محافظ الجيزة علي مواصلة شن الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين. 
كما تابع محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة بشوارع  العلا جارد والبحر الأعظم وترعه الزمر وجسر الكنيسة بالمنيب والتي ساهمت في تحقيق الانضباط بالإضافة إلى غلق ورفع محتويات مركز للدروس الخصوصيه يعمل دون ترخيص ودون اي سند قانوني بشارع العلا جاردن بالمنيب مع اتخاذ الإجراءات القانونية والمتابعة لضمان عدم تكرار فتحه.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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