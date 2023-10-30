نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكرى يؤكد لوزير خارجية التشيك ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية فى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية سامح شكرى ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية فى غزة، مشيرا إلى مخاطر توسيع إسرائيل لعملياتها البرية فى القطاع.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه وزير الخارجية، اليوم الاثنين، من جان ليبافسكى وزير خارجية التشيك حول التصعيد فى غزة.

وقال السفير أحمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على منصة "إكس" "توتير سابقا" - "إن الوزير شكري أكد ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية، وأشار إلى مخاطر توسيع إسرائيل لعملياتها البرية في القطاع، وضرورة تكاتف الجهود الدولية لضمان النفاذ المستدام للمساعدات للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين".