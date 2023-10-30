على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه... سويلم يلتقى المبعوث الهولندي الخاص للمياه

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 أكتوبر 2023 04:33 مساءً - - متابعة النتائج والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الاستشارى المصرى الهولندي الذى عقد بالأمس ضمن فعاليات الأسبوع

- مناقشة مقترحات تنفيذ منظومة للإنذار المبكر للظواهر المناخية بالساحل الشمالي، والدراسات الخاصة بالاتزان البيئى فى البحيرات الشمالية، والتغذية بالرمال في ٩ مواقع ساحلية بالدلتا

- نجاح مصر وهولندا خلال COP27 فى وضع المياه على رأس أجندة المناخ العالمية، والحرص على إستمرار هذا التنسيق خلال فعاليات COP28

على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه .. التقى السيد الاستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيدة/ ميكي فان جينكن المبعوث الهولندي الخاص للمياه.

واستعرض الدكتور سويلم النتائج والتوصيات التى صدرت بالأمس عن اجتماع المجلس الإستشارى المصرى الهولندي الذى عقد بالأمس ضمن فعاليات الإسبوع.

كما تم استعراض الزيارة الميدانية التى تم تنظيمها بالأمس للوفد الهولندي لزيارة "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" المعتمد على تقنيات صديقة للبيئة ، حيث تم مناقشة مقترحات تنفيذ منظومة للإنذار المبكر للظواهر المناخية بالساحل الشمالي.

كما تم استعراض أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدين مثل مشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR).

ومناقشة مقترحات الدراسات الخاصة بالاتزان البيئى فى البحيرات الشمالية، والتغذية بالرمال في ٩ مواقع ساحلية بالدلتا لمواجهة تأثيرات تغير المناخ.

وأشاد الدكتور سويلم بتاريخ التعاون الطويل بين مصر وهولندا والذي يعود تاريخه إلى السبعينيات من القرن الماضى ، والتنسيق المستمر بين البلدين فى العديد من المبادرات والمحافل الدولية ، كما أشاد سيادته بنجاح مصر وهولندا خلال مؤتمر COP27 فى وضع المياه على رأس أجندة المناخ العالمية، مبدئيا حرص مصر على إستمرار هذا التنسيق خلال فعاليات مؤتمر COP28.

كما توجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الهولندى للمشاركة في الجلسة رفيعة المستوى التى تنظمها مصر واليابان على هامش مؤتمر الاسبوع لعرض نتائج الحوار التفاعلى حول المياه والمناخ.