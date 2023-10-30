نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن" تواصل حملة "هنوصلك" لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة التضامن الاجتماعي حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، حيث تهدف وزارة التضامن الاجتماعي التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال انتشار الحملات في المحافظات المختلفة، إيمانًا من الدولة بأهمية وصول الخدمات لمستحقيها، خاصة للفئات غير القادرة على التنقل أو غير القادرة على دفع تكلفة المواصلات للوصول إلى أماكن الخدمة.

وتتوسع وزارة التضامن الاجتماعي في التعاون مع منظمات المجتمع المدني النشطة والتي يتوفر لديها أعداد غفيرة من المتطوعين مثل مؤسسة صناع الحياة مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري، كما يقدم السادة المحافظون كل الدعم والمساندة في تيسير مهام حملات "هنوصلك" لتوفير أفضل خدمات ممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشارك في هذه الحملة 3500 متطوع من مؤسسة صناع الحياة مصر من مختلف المحافظات، لتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة بدرجاتهم المختلفة وبكافة أنواع الإعاقة في قرى 21 محافظة حتى يتم استكمال الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة حين استحقاقهم.

كما يقوم متطوعو الهلال الأحمر المصري بحملات ميدانية في محافظات الجمهورية لتنفيذ وتسجيل الاستمارات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وتقوم الحملة أيضًا بالتنسيق مع مكاتب التأهيل التي وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي لأول مرة بتنقلها من أماكنها بالتوازي مع الحملات، وجدير بالذكر أن هناك 80 مكتبا من مكاتب التأهيل المتنقلة استهدفت 172 قرية في 21 محافظة، بما يشمل "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، ودمياط، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والاسماعيلية، والسويس، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، وشمال سيناء".

وتشارك مؤسسة صناع الحياة مصر والهلال الأحمر المصري في الحملة بدعم وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ومكاتب التأهيل في مختلف محافظات الجمهورية.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت بدء المرحلة التجريبية في عدد من المحافظات مع بداية شهر أغسطس الماضي، ثم تم التوسع التدريجي في أماكن تغطية الحملة بما يشمل كافة أنحاء الجمهورية.

وجدير بالذكر أن بطاقة الخدمات المتكاملة المستحقة للأشخاص الذين تثبت إعاقتهم، تسمح لحاملها بالحصول على العديد من المميزات، منها على سبيل المثال لا الحصر حق الحصول على الرعاية والتأمين الصحي، وحق الدمج في المدارس والجامعات، وحق التعيين بنسبة 5% من إجمالي الوظائف، والحصول على خصم بوسائل المواصلات المختلفة، وحق الحصول على خصومات بمراكز الشباب وبالأماكن السياحية والأثرية، والإعفاء من الرسوم الجمركية على الأجهزة التعويضية والسيارات، والأسبقية في الحصول على سكن اجتماعي، وغيرها من الخدمات التي تيسر لحاملها كثير من المزايا والخدمات.

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