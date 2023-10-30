نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن عن جائزة التميز الوظيفي للعام الحالي لخمسة من أوقاف الإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف عن جائزة التميز الوظيفي للعام الحالي لخمسة من أوقاف الإسماعيلية، وذلك عملًا من وزارة الأوقاف على تكريم وتشجيع المتميزين من العاملين بها من الأئمة والواعظات والإداريين ومقيمي الشعائر والمؤذنين التابعين للوزارة، وتم إطلاق جائزة التميز الوظيفي لتكريم أفضل العاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها بكل محافظة على حدة، وتشمل الجوائز أفضل مائة موظف على مستوى الجمهورية للعام 2023م، وقد اعتمد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الفائزون بجائزة التميز الوظيفي من مديرية أوقاف الإسماعيلية وهم:

1- الدكتور/ محمد أحمد سليمان محمد مصطفى - إمام وخطيب - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

2- الشيخ/ محمد وجدي يعد عبد الله سلامة جهاد - إمام وخطيب - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

3. الواعظة/ هدى أمين عبد الرحمن إسماعيل - واعظة معتمدة - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

4. الشيخ/ أبو زيد رزق محمود عبد الحميد - خطيب مكافأة - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

5. السيد/ محمد محمود حسين حسين - مقيم شعائر - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

وذلك بناءً على تقرير مديرية أوقاف الإسماعيلية، وما قدمه رئيس القطاع الديني واللجنة المختصة بديوان عام وزارة الأوقاف.

الفائزين ب جائزة التميز الوظيفي للعام الحالي



