نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «بيت الزكاة والصدقات» يعلن اتخاذه الإجراءات القانونية حيال الجمعيات التي تجمع تبرعات باسمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن «بيت الزكاة والصدقات» أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال الجمعيات التي تجمع تبرعات باسمه أيًّا كانت.

وينفي «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر- تلقيه أي تبرعات إلا عن طريق القنوات الرسمية لـ«بيت الزكاة والصدقات» الموجودة على الموقع الرسمي التالي:

https://baitzakat.org.eg/donationChannels/

ويؤكد «بيت الزكاة والصدقات» على عدم وجود تعاون بين البيت وأيّة جهة أخرى في جمع التبرعات أو تقديم الخدمات لأي من البرامج التي يعمل عليها البيت، مستطردًا أنه أي إجراءات لجمع التبرعات باسم «بيت الزكاة والصدقات» سيتعامل معها البيت وفقًا للإجراءات القانونية.

ويشير «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 30 اكتوبر 2023، أن أموال الزكاة والصدقات التي تُقدَّم طوعًا من الأفراد أو غيرهم، وكذلك التبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت توجَّه في مصارفها الشرعية، التي وردت في قول الله عز وجل:

{‌إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].