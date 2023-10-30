وزير الري: نصيب الفرد من المياه في مصر يقترب من حد الشح المائي

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه نصيب الفرد من المياه في يقترب من حد الشح المائى، لذلك نقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف لرفع كفاءة استخدام المياه وتحسين عملية إدارة المياه وزيادة الانتاجية المحصولية، والتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والتى تبلغ 21 مليار متر مكعب سنويا حاليا.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري في جلسة "استراتيجيات المياه والغذاء والطاقة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" والتى نظمتها منظمة الأغذية والزراعة " الفاو" ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لمنظمة الفاو على تنظيم هذه الجلسة، مشيرا لدور المنظمة فى تنفيذ العديد من المشروعات إلى تخدم صغار المزارعين.

وأكد سويلم التحديات المتزايدة التى تواجه قطاع المياه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات.

وأشار الدكتور سويلم للترابط الهام بين الماء والغذاء والطاقة والتي تترابط جميعا مع أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا على ضرورة وضع الأولوية لقطاعات المياه والزراعة والغذاء والطاقة بشكل مترابط على المستويات الدولية والاقليمية والوطنية.

كما أكد الوزير اهمية تعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة فى مجال "تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء" كما فعلت بعض الدول وحققت نتائج جيدة فى هذا المجال، مع التوسع فى دراسات التحلية بهدف تقليل تكلفتها وتحقيق الجدوى الاقتصادية من إستخدام التحلية فى إنتاج الغذاء.

كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت أمس الأحد، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.