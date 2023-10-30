نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة: مجالس الآباء والأمناء لها دور إيجابي وفعال في دعم العملية التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، بمجلس أمناء وآباء ومعلمي الجيزة بقيادة المستشار بدوى علام رئيس المجلس، وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية، ورؤساء مجالس الآباء والأمناء بالإدارات التعليمية المختلفة.

وقد بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة، ثم قدم المجلس التهنئة لأشرف سلومة ولسمية الخطيب على ثقة المسئولين وتجديد الثقة لهما.

كما هنأ المجلس سحر مصطفى على توليها منصب مدير عام الشئون التنفيذية.

وقام المجلس بفتح باب المناقشة لاستعراض الإنجازات التي تمت بكل إدارة تعليمية والمعوقات التي تواجه بعض الإدارات وكيفية التغلب عليها ومقترحات كل رئيس مجلس أمناء إدارة للارتقاء بإدارته.

وفى سياق متصل كرم مجلس آباء وأمناء المديرية بدور المتولي مدير عام الشئون المالية والإدارية لوصولها لسن المعاش.

مجلس الأمناء والآباء بالجيزة

مجلس الأمناء والآباء بالجيزة

مجلس الأمناء والآباء بالجيزة

مجلس الأمناء والآباء بالجيزة

مجلس الأمناء والآباء بالجيزة