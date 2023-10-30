نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يرأس الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمبادرة AWARe في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمبادرة AWARe، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه وفي ضوء ما تواجهه العديد من البلدان وخاصة الدول الأفريقية والدول النامية من ضعف الاستثمارات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتي تؤثر سلبا على قطاع المياه، فقد أطلقت مصر مبادرة AWARe بالتعاون مع العديد من الشركاء خلال مؤتمر COP27 والتي تهدف لتوفير التمويل اللازم للتعامل مع تحديات المياه والمناخ وتوفير التدريب اللازم للمتخصصين في مجال المياه للتعامل مع تغير المناخ.

وتوجه سويلم بالدعوة لكافة الدول لدعم هذه المبادرة الهامة التي ستسهم في تلبية متطلبات التنمية في إفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي".

كما أشار الوزير لتزايد إقبال الدول على الانضمام للمبادرة والمشاركة في مسارات المبادرة الستة، مؤكدا على قيام كل دولة باختيار مسارات العمل المناسبة لها عند الموافقة على الانضمام للمبادرة.

وتوجه سويلم بالشكر لمنظمة الأرصاد العالمية على دعمها للمبادرة واستضافتها لسكرتارية المبادرة بمقر المنظمة في جنيف.

كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت أمس الأحد، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.