نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على طرق التواصل مع محافظة الجيزة للإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل الكثير من مواطني محافظة الجيزة، عن كيفية تقديم شكوى أو التقصير في تقديم خدمة أو الإبلاغ عن عطل بالخدمات على مدار الساعة.

وخصصت محافظة الجيزة، طرقا عديدة لاستقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة بشأن الخدمات المقدمة إليهم.

وذلك على النحو التالي:

1- يمكن الاتصال المباشر بالخط الساخن 114.

2- يمكن تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام: (01016050453 – 01030113022).

3- الاتصال عبر 4 خطوط أرضية وهم: (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722).

4- يمكن تقديم الشكوى باليد إلى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

5- تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على واتس أب: 01152860444.