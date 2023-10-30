هالاند يقود هجوم التشكيل المثالى للجولة العاشرة فى الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 أكتوبر 2023 07:30 مساءً - قاد الدولي النرويجي إيرلينج هالاند خط هجوم التشكيل المثالي للجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تألق اللاعب وقاد فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز مهم على غريمه مان يونايتد بثلاثية سجل خلالها هدفين وصنع الثالث.الدوري الإنجليزي

ونجح هالاند في تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم الحالي كما واصل تألقه لقيادة مانشستر سيتي لتحقيق نتائج إيجابية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشاد الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي بالنجم البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي وقدرته على قيادة السيتزينز لتحقيق انتصار عريض على حساب فريق إيريك تين هاج.

وأكد الموقع الرسمي للبريميرليج أن سيلفا كان في قلب كل هجمات مانشستر سيتي بشكل جيد، وأنهى مباراته بتمريرة رائعة أرسلها الى إيرلينج هالاند.

وبات برناردو من بين أربعة لاعبين من السيتي تم اختيارهم في فريق الأسبوع الذي اختاره آلان شيرر ، الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل المثالي للجولة العاشرة في بطولة الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي).

خط الدفاع: إيثان بينوك (برينتفورد)، ستونز (مانشستر سيتي)، جاراد برانثويت (إيفرتون).

خط الوسط: بريان مبيومو (برينتفورد)، ديكلان رايس (أرسنال)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، أمادو أونانا (إيفرتون).

خط الهجوم: كالوم ويلسون (نيوكاسل)، إيرلينج هالاند (مان سيتي)، إيدي نكيتياه (أرسنال).