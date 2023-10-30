رئيسة حزب الدستور لسفير الاتحاد الأوروبى: نرفض موقفكم من جرائم الاحتلال في غزة.. وكنا نأمل أن يكون موقفكم دفاعا عن قيم حقوق الإنسان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 أكتوبر 2023 07:30 مساءً -

التقى اليوم وفد من حزب الدستور برئاسة جميلة اسماعيل رئيسة الحزب، كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وسلمه خطاب أعده المكتب السياسي للحزب.





كان المكتب السياسي لحزب الدستور قد أعد الأسبوع الماضي خطة متكاملة لزيارة عدد من السفارات و البعثات الدبلوماسية و مخاطبة عدد من البرلمانيين و الأحزاب الأوروبية، وأعلنت عنها رئيسة الحزب في كلمتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة المدنية السبت الماضي، احتجاجاً علي موقف الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من جرائم الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة وتحميلها مسؤولية الضغط علي حكوماتها لإنهاء عزلة غزة ووقف الدعم العسكري والاقتصادي الذي تقدمه هذه الدول للآلة العسكرية لليمين المتطرف، التي تنفذ يوميا خططها الدموية في القتل علي الهوية وتصفية القضية الفلسطينية .





وأعربت رئيسة الدستور عن استنكار الحزب للموقف المعلن للاتحاد الأوروبي من ممارسات الكيان الصهيوني رغم ما لدي الاتحاد من مواثيق ومبادئ تحترم حقوق الإنسان، وقالت إن العار سيلاحق كل شريك ومتواطئ ولو بالصمت علي الجرائم الانسانية الكبرى، مشددة علي أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار لأن وقف النزيف ووضع حد لأعداد الضحايا من شهداء ومصابين وتشريد عشرات الآلاف أهم من تدبير المساعدات الإنسانية، لأن مهما كان حجم المساعدات فلن تكفي في ضوء الأعداد الكبيرة التي تضاف يوميا نتيجة القصف الوحشي المستمر.





واستشهدت جميلة إسماعيل في اللقاء الذي حضرته أنطونيا زافيري المستشار السياسي للاتحاد، وحمدي قشطة العضو بالحزب ومسؤول العمل الجبهوي، بما ورد في خطاب الحزب والذي أودعته بالعربية والانجليزية مؤكدة: "نحن في حزب الدستور نرفض موقفكم من جرائم الاحتلال في غزة، ونطالبكم بموقف يعبر عن احترامكم للقانون الدولي والثوابت التي بني عليها المجتمع الدولي، وحث حكوماتكم على التحرك العاجل في الأمن المتحدة ومجلس الأمن من أجل إجبار حكومة الاحتلال على وقف حربها المتوحشة على المدنيين، والبداية تكون من الوقف الفوري لإطلاق النار ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

كما نأمل في حزب الدستور أن يكون موقفكم دفاعاً عن قيم ومبادئ تحترم حقوق الإنسان، ولا تدعم جرائم الاحتلال والآلات العسكرية المسلحة ضد المدنيين العزل في فلسطين".