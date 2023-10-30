أنطوان جريزمان وساكا أبرز نجوم قائمة 25-21 في ترتيب البالون دور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 أكتوبر 2023 08:36 مساءً - كشف الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية "ballon d'or" عن قائمة اللاعبين في المراكز من 21 إلى 25 بالتزامن مع انطلاق الحفل المقام حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس للإعلان عن الفائز لعام 2023 وسط حضور مميز من كل نجوم العالم للمشاركة في الحدث.

وضمت القائمة حصول كل من جوسكو جيفارديول لاعب مانشستر سيتي على المركز 25، بوكايو ساكا جناح أرسنال بالترتيب 24، الكاميروني أندريه أونانا نجم مانشستر يونايتد 23، كيم مين جاي لاعب بايرن ميونخ الألماني 22، وأنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد في المرتبة 21.البالون دور

البالون دور

ويشهد حفل الكرة الذهبية تسليم جائزة أفضل لاعب في العالم خلال العام الجارى 2023، بالإضافة إلى أفضل لاعبة بجانب جائزتي ياشين لأفضل حارس مرمى، وأيضا جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد فى العالم.

كما سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة جيرد مولر التى تُمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده في المباريات الرسمية فقط على مدار موسم كروي كامل، بالإضافة إلى جائزة سقراط والتي يتم منحها للاعبين ساهموا بشكل ملحوظ في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع في العالم.موعد حفل الكرة الذهبية 2023 .. أبرز المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2023، 30 لاعبا، يتصدرهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي والذى يعد الأبرز لحصد الجائزة للمرة الثامنة في التاريخ، وإيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، والنجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى، قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية على مر التاريخ برصيد 7 مرات خلال مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات، وذلك أعوام: 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 و2021.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في قائمة أفضل 30 لاعباً في جائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة على التوالي، ليكتب الفرعون إنجازاً تاريخياً كبيراً.

وجاءت مراكز محمد صلاح في الكرة الذهبية خلال السنوات الماضية كالتالي: 2018: المركز السادس / 2019: المركز الخامس / 2021: المركز السابع / 2022: المركز الخامس.المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى

كما يعلن خلال حفل الليلة اللاعب الفائز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمي في العام الحالي 2023، حيث ضمت قائمة المرشحين كل من: ياسين بونو - الهلال السعودي / تيبو كورتوا - ريال مدريد / مايك ماينان - ميلان / تير شتيجن - برشلونة / إيدرسون - مانشستر سيتي / إيمليانو مارتينيز - أستون فيلا / أندريه أونانا - مانشستر يونايتد / آرون رامسديل - أرسنال / دومينيك ليفاكوفيتش - فناربخشة / برايس سامبا - لانس الفرنسي.قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد

فيما يتنافس على جائزة كوبا والتي تمنح سنويا لأفضل لاعب تحت 21 عاما للعام الحالي 2023، كل من: جود بيلينجهام - ريال مدريد / بيدري - برشلونة / بالدي - برشلونة / كامافينجا - ريال مدريد / راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد / تشافي سيمونز - لايبزيج / جافي - برشلونة / جمال موسيالا - بايرن ميونخ / أنطونيو سيلفا - بنفيكا / إيلي واهي - لانس الفرنسي.