فرنسا تشكر مصر لجهودها في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 أكتوبر 2023 09:32 مساءً - أعربت فرنسا عن شكرها العميق للسلطات المصرية لتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة ولتعاونها الوثيق في إدارة هذه الأزمة الإنسانية.

وذكرت السفارة الفرنسية بالقاهرة - في بيان اليوم الاثنين أن السفير الفرنسي لدى مصر مارك باريتى، مع أعضاء فريقه، توجهوا يوم أمس /الأحد/ إلى العريش، لتسليم شحنة مساعدات إنسانية طارئة إلى الهلال الأحمر المصري لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضافت أنه وبناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تم إرسال هذه الشحنة بسرعة إلى مصر، والتي تتكون من تبرعات ومواد غذائية تم الحصول عليها من مركز الأزمات والمساندة، ولا سيما مستلزمات الطوارئ الطبية التي تمكن من علاج ما يصل إلى 500 مصاب بجروح خطيرة، وذلك بفضل جهود أفراد وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس ومصر وبفضل أيضا مساعدة وزارة القوات المسلحة الفرنسية.

وأعلنت السفارة أن فرنسا ستواصل التزامها الإنساني خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت أن فرنسا، التي صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أكتوبر الجاري، ستواصل الدعوة إلى هدنة إنسانية بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان قطاع غزة بشكل مستدام.