الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة ..وتحذير من شبورة كثيفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 أكتوبر 2023 09:32 مساءً - أكدت الهيئة العامة للأرصاد في بيانها أنه يسود غدًا الثلاثاء طقس مائل للحرارة غائم، خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف ليلا على أغلب أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق اليوم الإثنين.

وأوضحت الهيئة العامة للارصاد أن هناك شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب تتكون خلال ساعات الصباح الباكر علي طرق القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

أضافت الهيئة العامة للارصاد الجوية أن حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط والأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج على المتوسط من 1,5 :1 متر، وعلى البحر الأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الأمواج من 0,5 :1 متر.

درجات الحرارة الثلاثاء

القاهرة العظمى 30، الصغرى 23

العاصمة الإدارية العظمى 31، الصغرى 20

الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 20

العلمين الجديدة العظمى 27، والصغرى 20

مطروح العظمى 26، الصغرى 19

شرم الشيخ العظمى 32، الصغرى 24

الغردقة العظمى 35، الصغرى 27

أسيوط العظمى 32، الصغرى 19

سوهاج العظمى 33، الصغرى 20

قنا العظمى 35، الصغرى 23

الأقصر العظمى 35، الصغرى 23

أسوان العظمى 36، الصغرى 24