رئيس الوزراء: ندعم مجتمع الأعمال المصري والألماني في مشروعاتهم المشتركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 أكتوبر 2023 09:32 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع وفد رجال أعمال ألماني مُمثلين عن 15 شركة من أعضاء الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة.

واستعرض الاجتماع، فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية، وتوسع عدد من تلك الشركات في مصر خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة، والسفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا لدى القاهرة، والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وبيتر رامزور رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة.

وأكد "مدبولي"، أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات قوية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، معربًا عن تقديره لزيارة وفد الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة إلى مصر لتعزيز شراكتنا المصرية الألمانية.

وأكد رئيس الوزراء، أنه يشجع هذه المبادرات، ويقدر الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه مجتمع الأعمال في البلدين في تعميق شراكاتنا الاقتصادية، فضلًا عن دعم الحكومة الكامل للتعاون بين مجتمع الأعمال المصري والألماني في مشروعاتهم المشتركة.

وقال رئيس الوزراء: "مثل هذه الزيارات تأتي في توقيت مهم تتغير فيه التحديات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مما يوجب تعزيز التعاون والتكامل للتغلب على التحديات التي يعاني منها العالم أجمع"، متطلعًا إلى مزيد من التعاون بين الشركات الألمانية ونظيرتها المصرية، في ظل وجود الكثير من الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة.