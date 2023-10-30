كوبا 2023.. بيلينجهام أفضل لاعب شاب فى العالم لأول مرة بتاريخ ريال مدريد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 أكتوبر 2023 11:29 مساءً - توج الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، بالجائزة التى تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة سنويا لأفضل لاعب تحت 21 عاما للعام الحالي 2023 خلال حفل الكرة الذهبية، والتي تم الإعلان عنها في الحفل المقام حاليًا في العاصمة باريس وسط حضور مميز من كل نجوم العالم للمشاركة في الحدث.جود بيلينجهام يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب

ويشهد حفل الكرة الذهبية، تسليم جائزة أفضل لاعب في العالم خلال العام الحالي 2023، بالإضافة إلى أفضل لاعبة بجانب جائزتي ياشين لأفضل حارس مرمى، وأيضا جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد فى العالم.

وفاز بيلينجهام بالجائزة كأول لاعب فى تاريخ ريال مدريد يحقق هذا الإنجاز متفوقا على منافسيه هذا العام وهم بيدري - برشلونة / بالدي - برشلونة / كامافينجا - ريال مدريد / راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد / تشافي سيمونز - لايبزيج / جافي - برشلونة / جمال موسيالا - بايرن ميونخ / أنطونيو سيلفا - بنفيكا / إيلي واهي - لانس الفرنسي.

وانطلقت جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد فى العالم، فى عام 2018، حيث توج النجم الفرنسى كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، بالجائزة فى نسختها الأولى، ثم حصد الجائزة فى النسخة التى تلتها ماتياس دى ليخت، ثم انضم لقائمة الفائزين ثنائى برشلونة بيدرى وجافى فى عامى 2021، 2022 على الترتيب.

ثنائى ريال مدريد فينيسيوس وبيلينجهام