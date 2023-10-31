تجديد الثقة فى أوسوريو ونصر مديرًا تنفيذيًا.. أول اجتماع لمجلس الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 12:32 صباحاً - أعلن مجلس اداراة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن أول القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد اليوم الاثنين في مقر القلعة البيضاء بحضور أعضاء المجلس.

وقال الإعلامي أحمد سالم الذي كلف بمهمة المتحدث الرسمي للزمالك في تصريحات خاصة لليوم السابع ، إن القرارات جاءت كالتالي..

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على أن يتولى هشام نصر نائب رئيس النادي مهمة القائم باعمال المدير التنفيذي لحين التعاقد مع مدير تنفيذي.

أضاف سالم، إن أزمة القيد سيتم حلها قبل شهر يناير المقبل والمجلس يعمل حاليا على حلها

وأكد إن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الكروي الأول مستمر في منصبه ولم يطرح رحيله من الأساس.