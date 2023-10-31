محمد صلاح يرد على ترتيبه فى جائزة الكرة الذهبية 2023 بصورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 12:32 صباحاً - رد الدولي المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزي علي تواجده بالمركز 11 في ترتيب الكرة الذهبية 2023 الذي أقيم مساء اليوم الاثنين، في باريس للإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب لعام 2023 البالون دور.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع إكس وانستجرام صورة بدون تعليق والابتسامة تعلو وجه أثناء احتفاله بآخر أهدافه مع الريدزوالذى جاء في شباك نوتينجهام فورست بالدورى الإنجليزى مساء أمس الأحد.

محمد صلاح عبر حسابه على إنستجرام

ولأول مرة فى تاريخ الكرة الذهبية، يتواجد محمد صلاح قائد المنتخب الوطنى ونجم ليفربول الإنجليزى خارج قائمة أفضل 10 لاعبين، فى كل المرات التى شاركت فيها قبل نسخة 2023.

ومنذ توقيعه مع ليفربول، لأول مرة صلاح يخرج عن قائمة الـ 10 الأوائل في ترتيب الكرة الذهبية.

2018: السادس

2019: الخامس

2021: السابع

2022: الخامس

2023: الحادي عشرجائزة أفضل لاعب في العالم

كما توج الدولي النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي بجائزة جيرد مولر كأفضل هداف بالعالم على هامش حفل الكرة الذهبية 2023 المقام حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس وسط حضور مميز من كل نجوم العالم للمشاركة في الحدث.

جائزة جيرد مولر التى تُمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده في المباريات الرسمية فقط على مدار موسم كروي كامل، بالإضافة إلى جائزة سقراط والتي يتم منحها للاعبين ساهموا بشكل ملحوظ في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع في العالم.جائزة أفضل حارس مرمى

توج الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمي في العام الحالي 2023، على حساب كل من: ياسين بونو - الهلال السعودي / تيبو كورتوا - ريال مدريد / مايك ماينان - ميلان / تير شتيجن - برشلونة / إيدرسون - مانشستر سيتي / أندريه أونانا - مانشستر يونايتد / آرون رامسديل - أرسنال / دومينيك ليفاكوفيتش - فناربخشة / برايس سامبا - لانس الفرنسي.جائزة أفضل لاعب صاعد

فيما توج بجائزة كوبا والتي تمنح سنويا لأفضل لاعب تحت 21 عاما للعام الحالي 2023، جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد على حساب كل من بيدري - برشلونة / بالدي - برشلونة / كامافينجا - ريال مدريد / راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد / تشافي سيمونز - لايبزيج / جافي - برشلونة / جمال موسيالا - بايرن ميونخ / أنطونيو سيلفا - بنفيكا / إيلي واهي - لانس الفرنسي.