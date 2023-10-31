انت الأن تتابع خبر وظائف سبيرو سباتس للشباب.. فرص عمل للمصريين بعد المقاطعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة سبيرو سباتس، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الخالية، نظرًا لتوسعات الشركة بعد زيادة الطلب على منتجاتها في الفترة الأخيرة، حيث نالت الشركة شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي السطور التالية نوضح ماهي وظائف سبيرو سباتس الخالية .

وظائف سبيرو سباتس الخاليجاءت مسميات وظائف سبيرو سباتس الخالية على النحو التالي:

عدد أربع محاسبين.

عدد أربع مدخلين بيانات.

مندوبين تحصيل.

مندوبين اثنين كبار عملاء.

عدد 8 مشرفين للبيع جملة.

عدد 15 مشرف للبيع بالجملة.

عدد 3 أخصائيين في الموارد البشرية ومدير مبيعات.

عدد 15 مندوب بيع تجزئة للعمل في القاهرة والجيزة.

[تعرف على وظائف سبيروسباتس الخالية]

موعد التقديم في وظائف سبيرو سباتس الخالية

تبدأ شركة سبيرو سباتس في استقبال طلبات التقديم على الوظائف الخالية المطروحة، يوم الجمعة المقبل الموافق 3 نوفمبر 2023، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، في عنوان 6 مربع 1183 مساكن شيراتون.

ولفت مدير التسويق في شركة سبيرو سباتس، مرقس طلعت، عن تضاعف حجم المبيعات للشركة بنسبة 300%، بعد اتجاه معظم المصريين إلى استخدام المنتجات المصرية كبدائل للمنتجات المستوردة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام القليلة الماضية، منشورات يعربون فيها عن إعجابهم بمشروب سبيرو سباتس كبديل للمشروبات الغازية الأخرى.

يُشار إلى أن شركة سبيرو سباتس تأسست في عام 1920م، وهو مشروب مصري موجود في مصر منذ أكثر من 100 عام، وتعتبر أول شركة للمشروبات الغازية في مصر.

نكهات سبيرو سباتس

توفر شركة سبيرو سباتس عددًا من النكهات المختلفة منها (نكهة العنب، ونكهة التفاح، ونكهة الأناناس، ونكهة الخوخ، واليوسفي، والليمون)

ويتوفر مشروب سبيرو سباتس في الأسواق بسعر يصل إلى 7 جنيهات للزجاجة سعة 330 ملليتر، فيما يأتي سعر العبوة بسعر يبلغ 78 جنيها. وأصبح هذا المنتج متوفر في أغلب الأسواق والمحلات التجارية.