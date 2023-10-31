انت الأن تتابع خبر موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة أكتوبر 2023.. الزيادة الجديدة في الطريق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع نهاية الشهر الجاري وقُرب بداية الشهر الجديد، تبدأ المؤسسات والهيئات الحكومية المصرية في الاستعداد لصرف المعاشات في مختلف القطاعات، وفي السياق هذا، بدأ المعلمون يتساءلون عن موعد صرف معاش نقابة المعلمين شهر أكتوبر.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين شهر أكتوبر

وكشفت نقابة المعلمين عن موعد صرف معاش شهر أكتوبر للأعضاء، والذي تقرر اعتبارًا من اليوم الإثنين، فيما يتم صرف المعاشات للورثة خلال الأيام المقبلة.

وفي السياق نفسه، أوضح النقيب خلف الزناتي، أن موعد صرف معاش نقابة المعلمين شهر أكتوبر الجاري تم تحديده بعد أن تمكنت النقابة من الحصول على الأموال اللازمة لصرف المعاشات، والتي تقدر ب150 مليون جنيه.

[موعد صرفمعاش نقابة المعلمين شهر أكتوبر]

نقابة المعلمين تنفي تغيير موعد الصرف

أكدت نقابة المعلمين في وقت سابق عدم صحة ما يُثار في الأيام الأخيرة عن تغيير النقابة لمواعيد صرف المعاشات أو تقليل عدد الدفعات، مشددة على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء الأنباء من مصادرها الرسمية، مشيرة إلى أن أي قرارات تخص نقابة المعلمين، سيتم الكشف عنها على الصفحة الرسمية لنقابة المهن التعليمية، مثلما تم الإعلان عن موعد صرف المعاشات اليوم.

شروط صرف معاش نقابة المعلمين

هناك عدة شروط يجب توافرها في المعلمين الراغبين في الحصول على المعاش، وهي:

أن يكون المعلم قد استمر حوالي 20 عامًا في الخدمة، وألا يقل عمر المعلم عن 55 عامًا.

أن يكون المعلم عضوا في النقابة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

أن يكون المعلم الراغب في الحصول على معاش النقابة مشتركًا في التأمينات الاجتماعية لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

يشار إلى أن نقابة المعلمين تُقدم مزايا عديدة، للأعضاء المسجلين فيها مثل رحلات العمرة والحج بأسعار مخفضة، ومزايا أخرى.

[موعد صرف معاش نقابة المعلمين شهر أكتوبر]

زيادة معاشات نقابة المعلمين

كان نقيب المعلمين خلف الزناتي، قد أعلن في وقت سابق عن زيادات معاشات نقابة المعلمين بنسبة 10%، وذلك كان ابتداءًا من شهر يوليو 2023، في إطار حرص الحكومة على تحسين أوضاع المعلمين وتوقير حياة كريمة لهم.