انت الأن تتابع خبر إعادة فتح باب التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج .. هنا الطريقة والشروط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وكانت الحكومة قد أعلنت عن إغلاق باب التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج في منتصف مارس الماضي، ووسط مطالبات كثيرة من المصريين في الخارج بإعادة العمل بالمبادرة، استجابت الحكومة المصرية وأعادت فتح باب التسجيل في المبادرة لمدة ثلاثة أشهر.

كيفية التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وبعد الإعلان عن إعادة فتح باب التسجيل في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، أفادت وزارة الهجرة بأنه تم إعادة تفعيل التطبيق الخاص بالمبادرة، ليتمكن الأشخاص الذين لم يستفيدوا من المرحلة الأولى، من التسجيل والاستفادة من المرحلة الحالية، ويمكن تحميل التطبيق على نظام الأندرويد من هنا، كما يمكن تحميله على نظام الأيفون من هنا.

موعد انتهاء التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وفقًا لنص القانون الخاص بالمبادرة، فإنه سيستمر فتح باب التسجيل لمدة ثلاثة شهور، ولكن وزارة الهجرة لفتت إلى أنه يمكن لـ مجلس الوزراء أن يقرر مد العمل بالمبادرة إلى مدة مماثلة.

[إعادة فتح ياب التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج]

شروط التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

حدد القانون الخاص بالمبادرة عدة شروط لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، وهي:

أن يكون الراغب في الاستفادة من المبادرة مصريًا.

ألا يقل عمره عن 16 سنة.

أن يمتلك إقامة قانونية سارية في الخارج، وإن لم يكن مُقيمًا بالفعل.

أن يكون لديه أو لدى أحد من أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي في بلد الإقامة قد مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.