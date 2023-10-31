حظك اليوم.. توقعات الابراج الاربعاء 1-11-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 08:30 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 1-11-2023

مهنياً: يوم غير سهل تحت تاثيرات المربع الفلكي بين القمر من الجدي والشمس من الميزان لذلك حاول أن تخفف من العدائية في تصرفات أو كلامك واعد النظر مرارا في علاقاتك ولا تترك نفسك للفهم الخاطئ ولا تستخف بالأمور، فغالباً ما تتزامن مع أوضاع معقّدة تراوح بين التراجع المعنوي والانزواء والأحزان.

عاطفياً: تتحدث فتشدّ الأسماع إليك وتظهر فتخطف الأنظار، لكنك تصبو إلى الشراكة العاطفية والحب والأمان.

صحياً: سارع إلى أحد خبراء التغذية واعرض عليه مشكلتك مع البدانة، فهو القادر على إيجاد الحل الناجع.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 1-11-2023

مهنياً: القمر في الجدي في مربع من الشمس من الميزان ما يجعلك الاقوى والكثر حظا بين الابراج من الارقام الصعبة القرار النهائي والحاسم بين يديك ممتاز هذا اليوم الذي يجعلك تصادف النجاح، وتنتظرك أمور مهمة واستثنائية في الخارج ولقاءات واعدة وسعيدة.

عاطفياً: تبدو في أحسن حال وتعيش انسجاماً مع الشريك، وتعرفان أياماً من السعادة والفرح.

صحياً: لا ينفع الندم بعد أن تكون قد تماديت في إهمال صحتك، وتصبح عندئذ أسير المرض والأدوية.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 1-11-2023

مهنياً:يوم مساعد يسهل الأمور يحمل حركة جيدة اتصالات زيارات يثمر تعبك وجهدك نتيجة جيدة وتتلقى الثناء والتقدير من الرؤساء والمسؤولين، وتكون على موعد للترقية.

عاطفياً: لا تتحدَّ الحبيب وابتعد عن العناد فهو يزيد الأمور تعقيداً وتشابكاً، بل حاول أن تكون ليّن العريكة معه.

صحياً: بادر سريعاً إلى حلّ المشاكل الصحية التي كانت تضايقك في المدة الأخيرة.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 1-11-2023

مهنياً: الظروف ليست سلبية لكن متطلبة تراكم في المسؤوليات والواجبات العائلية والمهنية لذلك لا تتهرب من المسؤوليات كن هادىء وحاول ان ترة الامور من منظار ايجابي راقب جيّداً ما يدور حولك فقد تكتشف حقائق حيرتك طويلاً في الآونة الأخيرة.

عاطفياً: في الحب، الرجوع عن الخطأ مجموعة فضائل والانكسار انتصار، فماذا تنتظر؟.

صحياً: كثرة الخلافات والضغوط التي تكون عرضة لها تسبب لك تعباً جسدياً ونفسياً، إنتبه لصحتك.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 1-11-2023

مهنياً: فرحتك كبيرة وجود القمر في الجدي يحميك ويقدم لك نوعية وقت ايجابية لذلك كرر المحاولات حتى تحصل على نتيجة ممتازة من الناحية الاجتماعية سوف تسعد بلقاءات ودعوات عذبة واجتماعات غير تقليدية، قد تنسيك بعض الهموم، وتحملك إلى عالم الأحلام والتناغم والانسجام.

عاطفياً: الوضع العاطفي يشكو بهتاناً أو جموداً أو جفاء، بانتظارك انقباض عاطفي لكنه سرعان ما يزول وتتأجج العواطف مجدداً.

صحياً: لا تكن عبد الشراهة المفرطة، وحاول أن تلهي نفسك بأي شيء يسليك ما عدا الأكل.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 1-11-2023

مهنياً: يوم جيد قد تحلم بسفر او تسعى لترقية تفرحك تحت تاثيرات القمر في برج الجدي ما يجعل امورك تسير بشكل افضل فتناقش مشاريع نطلب وتستجاب طلباتك كما يحمل هذا اليومزلقاء عمل يكون ناجحاً جداً ويعطيك فرصة كنت بانتظارها منذ زمن لتنفيذ أحد مشاريعك.

عاطفياً: ربما يتعلّق بك بعضهم ويلاحقونك، بحيث لا تجد متنفّساً لك وتحاول الهرب، في حين تهتم بأشخاص آخرين يختفون عن الأنظار أو يتحفّظون.

صحياً: خذ بنصائح الأصدقاء لأنهم مخلصون ويريدون لك التمتع بصحة ممتازة.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 1-11-2023

مهنياً: تتفاجأ هذا اليوم ببرود او جفاء او تشعر ببعض الضياع هموم ونوع من انواع القلق تحت تاثيرات القمر من الجدي ما يجعلك تميل ‏إلى الاستسلام حاول ان تسعى باتجاه الضروري ولا تؤجل الامور المهمة ولا تفقد العزيمة القوية التي تميّزك أو تتأخر عن مواعيدك، أنت الذي يشدّد على أهمية الدقّة في المواعيد.

عاطفياً: إذا كنت متزوجاً تستعيد حلاوة الأيام الأولى من العلاقة وتعيش أجواء لا تنتسى.

صحياً: تكون الظروف ملائمة جداً ويرافق النشاط خطواتك وتهتم بأمور جديدة تفيد الصحة.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 1-11-2023

مهنياً: تتحمّس ثم تقع في القلق والسبب كومب المريخ الذي يسكن في برجك ويسبب لك الخلافات ويجعلك تفتقد الى السلام الداخلي وتشعر بأن أفكارك مشوشة، أنت الذي يثق بنفسه وبقدراته وخياراته ولا يتأثر بأحد عادة حاول أن لا تستسلم تصرف بشكل واقعي وكم سلسا.

عاطفياً: تستدعي بعض الظروف التحفظ والانتباه والابتعاد عن ارتجال القرارات، وعدم الإقدام على أي تعديل أو تغيير في المجال العاطفي.

صحياً: تكون الإغراءات كثيرة، إلا أن الوقاية خير من العلاج للمحافظة على صحة سليمة.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 1-11-2023

مهنياً: يطرأ ما يجعلك اكثر تفاؤلا وقد تتلقى عرضا مناسبا فانت تطمح الى تغيير حياتك وتشق طريقك بنشاط وقرارات حاسمة ما يجعلك تستقطب فرصاً مميزة تتعلق باستثمارات ومضاربات مالية وتحقق ربحاً ما.نصيحة حاول أن تنظم امورك المالية فأنت تحمل الكثير من الاعباء على كتفيكحاول أن توازن بين مدخولك ومصروفك.

عاطفياً: تعاطف مع الطرف الآخر وأظهر محبّتك واهتمامك والمحافظة على صبرك وهدوئك، من دون تشنّج أو غيرة أو تملّكية.

صحياً: حاول حماية نفسك من الأمراض والحوادث، والحذر من المياه والأغذية والمأكل والمشرب.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 1-11-2023

مهنياً: يوم جيد للتعبير كما ان حاستك السادسة تدلك على الطريق الصحيح الامور جيدة تمارس سحرك ولا تفعل الا ما تراه مناسبا أمامك فرصة من العمر انتظرتها طويلاً فاستغلها بذكاء وحكمة ورويّة.

عاطفياً: لقاء مفاجئ تتوطد فيه علاقتك بالحبيب وتمضي معه وقتاً جميلاً وممتعاً.

صحياً: قد ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر بأنك عاجز عن القيام بأي نشاط، حذار.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 1-11-2023

مهنياً: تاجيل تاخير هو العنوان الابرز لهذا اليوم المتقلب كما ان حالك النفسية المشوشة تؤثر سلباً في عملك لذلك لا تلجأ إلى الغضب ولا تعبر عن حقدك بنقد كل ما يقع تحت عينيك ولا تتسرع وخفف من صراحتك القاسية ولا تفرض الأوامر.

عاطفياً: تشتاق إلى الحبيب الغائب وتعيش توتراً مستمراً، لعلّ هذه التجربة تفيد في تقربك منه أكثر من قبل عندما تجتمعان.

صحياً: قد تكون عرضة لمرض خفيف يجبرك على ملازمة الفراش اضطرارياً ثم تتعافى وتعود إلى نشاطك.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 1-11-2023

مهنياً: لا تزال الامور تسير بشكل منيز ما يجعلك تتصرف بايجابية وتتواصل مع الاخرين بلطف ومحبة ودعم من المدراء او ذوو النفوذ كما يحمل اليك هذا اليوم امالا كبيرة وحلولا للمشاكل حتى الأمور الماليةةجيدة جدا تاثيرات القمر من الجدي تمنحك نشاط ديناميكية وعلاقة جيّدة بالزملاء وتشعر بالتوازن والتناغم مع الأجواء والمناخات حولك.

عاطفياً: يسلّط الضوء على علاقاتك العاطفية وصداقاتك التي تعرف تطوّراً سعيداً، ويكون لها دور فعّال في إنجاح بعض الخطط.

صحياً: إحذر الأخطاء في الحكم على الأمور وانتبه لصحّتك ولحسن خياراتك.