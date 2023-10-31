نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الصحفيين المصريين تجدد الدعوة للمشاركة فى لجنة إغاثة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جددت نقابة الصحفيين الدعوة للزملاء الراغبين فى الانضمام للجنة إغاثة الشعب الفلسطينى برئاسة النقيب، وعضوية السكرتير العام، وأعضاء المجلس، ولجنة إدارية معاونة تضم سعيد حسنى مدير عام النقابة، وعماد حمدى نائب المدير، ومحمود رضا مدير شؤون المجلس، وإبراهيم زين العابدين محامى النقابة، ورضا فاروق معاون النقابة.

وقالت النقابة إنه على الزملاء الراغبين فى الانضمام للجنة تسجيل بياناتهم بمكتب النقيب.

وجددت النقابة دعوتها للزملاء الصحفيين الراغبين فى تقديم مساعدات عينية عبارة عن أدوات صحفية للزملاء العاملين فى غزة، ومستلزمات طبية وأدوية، ومواد غذائية محفوظة، بإحضارها لمقر النقابة، علمًا بأن اللجنة بدأت فى استقبال التبرعات العينية يوم الخميس الماضى، كما نسقت مع نقابة الأطباء لمراجعة المستلزمات الطبية والأدوية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيصال هذه المعونات للأشقاء فى غزة المحاصرة.