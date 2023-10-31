وزيرة البيئة تشارك في جلسة الاطار الجديد لتمويل المناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 10:36 صباحاً - وزيرة البيئة : ضرورة الوصول الى هدف جمعي جديد لتمويل المناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصفتها الرئيس المشترك مع الجانب الكندى لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ لمؤتمر المناخ COP28، فى جلسة الاطار الجديد لتمويل المناخ لمناقشة تقرير مجموعة الخبراء رفيعي المستوى المستقلين تمهيدا لاطلاقه في مؤتمر المناخ COP28 ، حيث ترأس الجلسة الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين المناخ COP28، وبحضور والسيدة امينة محمد نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، والسيد سايمون ستيل المدير التنفيذي لاتفاقية تغير المناخ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وعدد من الوزراء والخبراء الاقتصاديين.

يأتي هذا خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى مشاورات الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ cop28 بأبوظبى وذلك بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس.

وأكدت وزيرة البيئة ان الجلسة تناولت الوضع الحالي لتدفقات تمويلات المناخ في ظل اقامة حوار عالمي متنامي حول احتياجات وضع تصميم عالمي لتمويل المناخ، حيث يوفر مؤتمر المناخ COP28 فرصة واعدة لبناء الزخم من خلال اقامة المبادرات الرائدة، وقمة لميثاق التمويل الجديد، والقمة الافريقية للمناخ، لوضع طريق عام للمضي قدما.

واوضحت وزيرة البيئة ان تقرير مجموعة الخبراء رفيعي المستوى المستقلين لمؤتمر المناخ COP28، تم تكليفه لكل من رئاسة مؤتمري المناخ COP27 وCOP28، لاعداد تقرير يحدد ملامح الاطار الجديد لتمويل المناخ يوضح طبيعة التحديات ويتيح مجموعة متكاملة من الانشطة للتنفيذ، وذلك في ظل ضرورة الوصول لاتفاق حول هدف جمعي جديد للتمويل.

جدير بالذكر، أنه قد تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها السيد ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، للقيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، وذلك في اطار اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد ٦ وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، تمويل المناخ وآليات التنفيذ، التخفيف، التكيف.