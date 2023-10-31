القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يقصف مواقع حزب الله بلبنان.. وميقاتي: ستحل الفوضى الأمنية في كل المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 10:37 صباحاً - أظهرت لقطات بثتها قناة القاهرة الإخبارية، تصاعد أعمدة الدخان الكثيف، فى بعض المواقع التابعة لحزب الله جنوب لبنان، بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مواقع للحزب.

فى غضون ذلك، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إنه يسعى بكل جهده لتجنيب لبنان دخول الحرب بالمنطقة، معتبرا أنه حال دخول لبنان فإن خطورة هذه الحرب لن تقتصر على بلاده فحسب، بل ستحل الفوضى الأمنية في كل المنطقة، مشددا على أنه يجري جميع الاتصالات من أجل تجنب هذا السيناريو.

وأضاف ميقاتي - في تصريحات تلفزيونية الإثنين أن الأمور تحت المراقبة، لكن لا أحد يعلم في أي لحظة يمكن للأمور أن تتأزم أكثر فأكثر.. مشيرا إلى أن قرار السلم بيد لبنان، وبيد الحكومة التي تنادي بالسلم والسلام للبنان ولكل شعوب المنطقة.

وتابع قائلا: "إن قرار الحرب اليوم وبعد ثلاثة أسابيع من الأزمة هو في يد إسرائيل.. إذا كانت إسرائيل تريد المزيد من الانتهاكات وخرق للحدود والقيام بأعمال حربية، فهذا القرار بيدها وليس بيد لبنان".