نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول دولي: المياه الخضراء تدعم ٨٠% من المحاصيل الزراعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور يوسف بروزوين الممثل الإقليمي للمعهد الدولي لإدارة المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن المياه الخضراء تدعم ٨٠ في المائة من المحاصيل الزراعية و٦٠ في المائة من الغذاء على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال جلسة رئيسية نظمتها وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع منظمة التعليم والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة "يونسكو"، اليوم الثلاثاء، حول "المياه الخضراء لاستعادة النظم البيئية للمياه العذبة والتكيف مع تغير المناخ"، ضمن فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأوضح بروزوين أنه من خلال هذا النهج في المياه الخضراء تدعم التنوع البيولوجي ومستخدمة في الطبيعة مثل الغابات وفي ٢٣ ألف كيلومتر من الأراضي في إفريقيا، مؤكدا أهمية المياه الخضراء في الزراعة.. مشيرا إلى ضرورة فهم ديناميكية المياه الخضراء وأهميتها لاستغلالها بالشكل الأمثل.

وقال بروزوين إن إنتاج الغذاء على مستوى العالم يعتمد على الزراعة عن طريق مياه الأمطار.. لافتا إلى أن ٦٠ في المائة من سكان إفريقيا يعانون من نقص الغذاء، فلدينا إنتاجية زراعية منخفضة في الأراضي التي تغذيها مياه الأمطار، ما يخفض الإنتاجية الزراعية، فضلا عن الممارسات الخاطئة في استخدام هذه المياه.

وأضاف أنه عند فهم ديناميكية المياه الخضراء، سيساعدنا ذلك في زيادة الإنتاجية الزراعية، وبالتالي توفير الغذاء.. موضحا أنه يجب النظر للمستقبل لفهم ديناميكية المياه الخضراء للاستفادة منها على أكمل وجه، فضلا عن توفير المعلومات والبيانات الخاصة بها.

كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت أمس الأول الأحد، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.