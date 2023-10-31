أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة اليوم في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

القاهرة درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، والعظمى 30 درجة.

العاصمة الإدارية درجة الحرارة الصغرى 22 درجة، والعظمى 31 درجة.

6 أكتوبر درجة الحرارة الصغرى 22 درجة، والعظمى 31 درجة.

بنها درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، والعظمى 30 درجة.

الإسكندرية درجة الحرارة الصغرى 20 درجة، والعظمى 27 درجة.

العلمين الجديدة درجة الحرارة الصغرى 20 درجة، والعظمى 27 درجة.

مطروح درجة الحرارة الصغرى 19 درجة، والعظمى 26 درجة.

سيوة درجة الحرارة الصغرى 17 درجة، والعظمى 30 درجة.

كاترين درجة الحرارة الصغرى 13 درجة، والعظمى 25 درجة.

بورسعيد درجة الحرارة الصغرى 24 درجة، العظمى 28 درجة.

الزقازيق درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، العظمى 30 درجة.

الإسماعيلية درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، والعظمى 31 درجة.