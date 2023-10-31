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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة اليوم في مصر
أخبار مصر
الثلاثاء 31/أكتوبر/2023 - 11:06 ص 10/31/2023 11:06:15 AM
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
- القاهرة درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، والعظمى 30 درجة.
- العاصمة الإدارية درجة الحرارة الصغرى 22 درجة، والعظمى 31 درجة.
- 6 أكتوبر درجة الحرارة الصغرى 22 درجة، والعظمى 31 درجة.
- بنها درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، والعظمى 30 درجة.
- الإسكندرية درجة الحرارة الصغرى 20 درجة، والعظمى 27 درجة.
- العلمين الجديدة درجة الحرارة الصغرى 20 درجة، والعظمى 27 درجة.
- مطروح درجة الحرارة الصغرى 19 درجة، والعظمى 26 درجة.
- سيوة درجة الحرارة الصغرى 17 درجة، والعظمى 30 درجة.
- كاترين درجة الحرارة الصغرى 13 درجة، والعظمى 25 درجة.
- بورسعيد درجة الحرارة الصغرى 24 درجة، العظمى 28 درجة.
- الزقازيق درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، العظمى 30 درجة.
- الإسماعيلية درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، والعظمى 31 درجة.
- السويس درجة الحرارة الصغرى 22 درجة، والعظمى 30 درجة.
- شرم الشيخ درجة الحرارة الصغرى 24 درجة، والعظمى 32 درجة.
- الغردقة درجة الحرارة الصغرى 24 درجة، والعظمى 31 درجة.
- الفيوم درجة الحرارة الصغرى 22 درجة، والعظمى 30 درجة.
- بنى سويف درجة الحرارة الصغرى 21 درجة، والعظمى 31 درجة.
- المنيا درجة الحرارة الصغرى 20 درجة، والعظمى 31 درجة.
- أسيوط درجة الحرارة الصغرى 19 درجة، والعظمى 32 درجة.
- سوهاج درجة الحرارة الصغرى 20 درجة، والعظمى 33 درجة.
- الأقصر درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، والعظمى 35 درجة.
- أسوان درجة الحرارة الصغرى 24 درجة، والعظمى 36 درجة.