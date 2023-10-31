نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تطلق دورة تدريبية في الإعلام الافتراضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين عن إطلاق أول دورة تدريبية متقدمة في الإعلام الإفتراضي تحت عنوان “الإعلام الافتراضي في صالات التحرير.. كيفية إنشاء استوديوهات وتقارير وقصص افتراضية”؛ حيث تشمل الدورة جزء نظري وآخر عملي.

وتشمل الدورة عدد من المحاور، أبرزها لماذا الإعلام الافتراضي مهم حاليًا ومستقبلًا، وأدوات ومنصات يجب معرفتها لتطبيق مشروع الإعلام الافتراضي بالمؤسسات الصحفية، وكيف تنشئ فكرة مشروع محتوى افتراضي، إضافة إلى صناعة القصص بكاميرات 360 وأساسيات البلوكتشين وNFTs.

ويقوم بالتدريب خالد عمار مؤسس مشروع الإعلام الافتراضي، ومستشار شبكة الصحفيين الدوليين بواشنطن.