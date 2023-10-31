على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه .. الدكتور سويلم يلتقى وزير الموارد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 11:34 صباحاً - هانى سويلم : تشابه التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر والعراق ، وهو ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه

- مواصلة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى عام ٢٠٢٠ ، ومواصلة الزيارات الميدانية المتبادلة

- تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال تكنولوجيا إدارة المياه ، وتأهيل الترع بإستخدام المواد الصديقة للبيئة

- دعوة الجانب العراقى للانضمام لمبادرة AWARe التى اطلقتها مصر فى مؤتمر المناخ الماضى

- دعوة العراق للاستفادة من إمكانيات المركز القومى لبحوث المياه فى تطوير عملية إدارة المياه بالعراق

السيد/ عون ذياب :

- التغيرات المناخية تمثل تحدى كبير لقطاع المياه بالعراق

- رغبة العراق فى التوسع فى اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى على غرار ما تقوم به مصر حاليا وتنفيذ محطة مشابهة بالعراق بالتعاون مع مصر

على هامش فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيد/ عون ذياب عبد الله وزير الموارد المائية بالجمهورية العراقية .

وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات .

وأشار سيادته لتشابه التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر والعراق ، وهو ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه ، مؤكدا على أهمية مواصلة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى عام ٢٠٢٠ ، ومواصلة الزيارات الميدانية المتبادلة لتحقيق المزيد من تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال المياه ، والاعتماد على التكنولوجيا فى إدارة المياه ، وتأهيل الترع بإستخدام المواد الصديقة للبيئة .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب العراقى للانضمام لمبادرة AWARe التى اطلقتها مصر فى مؤتمر المناخ الماضى .

كما دعا سيادته الجانب العراقى للاستفادة من إمكانيات "المركز القومى لبحوث المياه" وما يمتلكه من إمكانيات بحثية متميزة ستسهم فى تطوير عملية إدارة المياه بالعراق .

وأشار الوزير العراقى لما تمثله التغيرات المناخية من تحدى كبير لقطاع المياه بالعراق ، مشيرا لرغبة العراق فى التوسع فى اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى على غرار ما تقوم به مصر حاليا ، معربا عن إعجابه بمشروع محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعى التى قام بزيارتها بالأمس ، ورغبة بلاده فى تنفيذ محطة مشابهة بالعراق بالتعاون مع مصر .