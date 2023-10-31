مصطفى مدبولى: تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 11:35 صباحاً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن أهالى شمال سيناء كانوا يعانون من إرهاب غاشم، وكان هناك خيار، إما أن نحارب وننهى الإرهاب، أو نسعى للتنمية، ولكن القرار الاستراتيجي الذى اتخذه الرئيس السيسى، هو تنمية سيناء، جنبًا إلى جنب مع محاربة الإرهاب، موضحا أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية اليوم من تنمية سيناء، موضحا إنه تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مراحل التنمية فى شمال سيناء، قائلا: "هذه البقعة الطاهرة على أرض مصر.. دائما محاولة النيل من مصر كانت تأتى من هذا المكان، لو سألت المصريين إيه أغلى بقعة على قلبك فى مصر هيقولك شمال سيناء".

وتابع: "أنا والدى رجل من أبناء القوات المسلحة ودائما بيحكيلي عن حكايات سيناء.. علشان كده كل ذرة رمل هنا مستعدين نبذل فيها مئات الأرواح ومحدش يقرب منها".