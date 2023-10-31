نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير بالزراعة: هناك أشخاص يعانون من سوء التغذية بسبب ندرة المياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال فيناي نانجاي، رئيس الفريق البحثي للتربة والمياه والزراعة بالمركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة «إيكاردا».

إن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون بسوء التغذية نتيجة ندرة المياه، لذلك الأمن المائي هام جدا، مضيفا أن المياه ترتبط بشكل مباشر ايضا بالنزاعات وتتأثر بها مثل نزاعات الدول المشتركة على نهر واحد.

وأكد نانجاي، خلال جلسة رئيسية تنظمها وزارة الري بالتعاون مع منظمة التعليم والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة «يونسكو» حول «المياه الخضراء لاستعادة النظم البيئية للمياه العذبة والتكيف مع تغير المناخ»، أن القمح من أبرز السلع التي تؤثر على الأمن الغذائي بكافة الدول على مستوى العالم.

وأضاف أن الأمن الغذائي بات مؤخرا مرتبطا بالأمن الوطني، لذك جميع بلدان العالم تريد ان تكون مؤمنه غذائيا، وهناك بعض الكثير من السلع المختلفة التي تؤثر بشكل غذائي على الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن معظم البلدان تستورد ٥٠ ٪؜ من القمح لتعزيز أمنها الغذائي، ومصر تعتمد علي ٤٠٪؜ من الحبوب القمح من الخارج، لافتا إلى أن هناك بعض البلدان لديها تربة جيدة وبالتالي لديها كفاية من الحبوب وتقوم بتصدير الفائض وهذا ما يسمى بتجارة المياه الإفتراضية.

وأضاف أن هناك الكثير من البلدان التي تعتمد على ما يكفيها فقط من الغذاء لفترة قليلة وباقي الأيام تكون معتمدة على الواردات من الخارج، وهذه البلدان معرضة للتأثر بالأزمات الخارجية التي تؤثر على الاستيراد بشكل مباشر مثل ما شهدناه خلال أزمة فيروس كورونا.

كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت أمس الأول الأحد، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.