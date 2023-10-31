أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في مصر

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، طقس اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 وفق هيئة الأرصاد الجوية يكون مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

تنتشر شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

توجد فرص لسقوط أمطار بنسبة حدوث 40% تقريبًا تكون خفيفة إلى متوسطة من الممكن أن تكون رعدية في بعض الأوقات، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

حالة البحر الأحمر خفيفة، وارتفاع الموج من 0.5 إلى 1.25 متر، حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج 1 إلى 1.5 متر.

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023