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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في مصر

أخبار مصر

الثلاثاء 31/أكتوبر/2023 - 11:31 ص 10/31/2023 11:31:33 AM

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، طقس اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 وفق هيئة الأرصاد الجوية يكون مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

تنتشر شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

توجد فرص لسقوط أمطار بنسبة حدوث 40% تقريبًا تكون خفيفة إلى متوسطة من الممكن أن تكون رعدية في بعض الأوقات، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

حالة البحر الأحمر خفيفة، وارتفاع الموج من 0.5 إلى 1.25 متر، حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج 1 إلى 1.5 متر.

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

  • القاهرة والوجه البحري تسجل درجة الحرارة العظمى 30 درجة، ودرجة الحرارة الصغرى 23 درجة.
  • السواحل الشمالية تسجل درجة الحرارة العظمى 27 درجة، ودرجة الحرارة الصغرى 20 درجة.
  • جنوب سيناء تسجل درجة الحرارة العظمى 32 درجة، ودرجة الحرارة الصغرى 24 درجة.
  • شمال الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 31 درجة، ودرجة الحرارة الصغرى 19 درجة.
  • جنوب الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 36 درجة، ودرجة الحرارة الصغرى 24 درجة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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