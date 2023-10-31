نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: تشابه التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر والعراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن قوة العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر والعراق، مشيرا إلى تشابه التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر والعراق، وهو ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري وعون ذياب عبد الله، وزير الموارد المائية بالجمهورية العراقية، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأكد سويلم، خلال اللقاء، أهمية مواصلة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى عام ٢٠٢٠، ومواصلة الزيارات الميدانية المتبادلة لتحقيق المزيد من تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال المياه، والاعتماد على التكنولوجيا فى إدارة المياه، وتأهيل الترع باستخدام المواد الصديقة للبيئة.

ودعا وزير الري نظيره العراقي للانضمام إلى مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي، وكذلك الاستفادة من إمكانات المركز القومى لبحوث المياه، البحثية المتميزة بما يساهم فى تطوير عملية إدارة المياه بالعراق.

ومن جهته، شار الوزير العراقى إلى ما تمثله التغيرات المناخية من تحدي كبير لقطاع المياه في العراق، موضحا رغبة العراق فى التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى على غرار ما تقوم به مصر حاليا.

وأعرب عن إعجابه بمشروع محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي، بعد زيارته إليها أمس، ورغبة بلاده فى تنفيذ محطة مشابهة بالعراق بالتعاون مع مصر.