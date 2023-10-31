نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء مؤتمر الإعلان عن موعد وتفاصيل معرض النقل الذكي TRANSMEA2023 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تعقد وزارة النقل الآن مؤتمرا صحفيا للإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023.
وسيقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما سيتم الإعلان عن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال المؤتمر والندوات والجلسات وورش العمل المختلفة
والتي ستحظى بحضور مكثف من وزراء النقل في الدول الأجنبية والعربية وكبرى الشركات العالمية المتخصصة.
كما سيتم أيضا الإعلان عما أعدته وزارة النقل لزائري المعرض من وسائل نقل حديثة.