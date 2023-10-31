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معبر رفح.. ضياء رشوان: مستعدون لإدخال آلاف الشاحنات يوميا إلى غزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 03:36 مساءً - قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ما يحدث فى غزة ليس ضد جهات مسلحة بل مقاومة وطنية، داعيا المجتمع الدولى وكل المنظمات ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياتها حيال ما يجرى فى غزة.

أضاف رشوان، خلال مؤتمر صحفى بمعبر رفح: "مستعدون لإدخال آلاف الشاحنات يوميا عبر معبر رفح، ولكن الجانب الإسرائيلي يؤخر ويؤجل دخول الشاحنات، كما أنه يمنع الوقود منعا باتا".

كشف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن مرور 250 شاحنة من المساعدات إلى معبر رفح، مشددا على أن غزة منطقة محتلة وبالتالى القوة المحتلة هى جيش الاحتلال الإسرائيلى الذى يستخدم القوة الغاشمة فى قتل المدنيين ومن الممكن أن يستخدمها ضد الشاحنات، ونريد حماية دولية للشاحنات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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